Temblor se registra en la zona central: Revisa la magnitud que alcanzó el sismo
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La madrugada de este viernes, a las 04:13 horas, un temblor de magnitud 3.2 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 31 km al este de Pichidangui, en el límite entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 70 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.