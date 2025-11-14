Temblor se registra en la zona central: Revisa la magnitud que alcanzó el sismo

14 nov. 2025 - 04:37 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este viernes, a las 04:13 horas, un temblor de magnitud 3.2 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 31 km al este de Pichidangui, en el límite entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 70 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor