Temblor se registra en el extremo norte: Esta fue la magnitud y el epicentro según Sismología
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La tarde de este jueves 13 de noviembre, a las 13:32 horas, un temblor de magnitud 4,4 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 106 km al noreste de Alto del Carmen, en la región de Atacama, con una profundidad de 114 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
