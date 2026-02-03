Video muestra a brigadistas de Conaf jugando con brasas en base operativa del Maule: Fueron despedidos

03 feb. 2026 - 20:13 hrs.

¿Qué pasó?

Un video que se ha viralizado en redes sociales en las últimas horas captó el momento en que un grupo de brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) juegan con brasas en una base operativa ubicada en la comuna de Romeral, en la región del Maule.

El registro, compartido por el medio VLN, muestra a dos funcionarios vestidos de rojo lanzándose brasas de mano en mano, mientras se encuentran al interior de una sala acompañados por varios compañeros que, en su mayoría, ríen ante la situación.

A través de un comunicado público, desde Conaf dieron a conocer que ambos trabajadores involurados directamente fueron despedidos de la institución, en vista de su condenable comportamiento.

"Conaf de la región del Maule ha procedido a la desvinculación inmediata de estos trabajadores"

En ese sentido, señalaron que "en base a los hechos denunciados por medios de comunicación, referente a conductas imprudentes realizadas por dos brigadistas de la Base Maqui 5, en la comuna de Romeral y luego de la investigación correspondiente, Conaf de la región del Maule ha procedido a la desvinculación inmediata de estos trabajadores, involucrados en este incidente de incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales".

"Estas acciones pusieron en riesgo la seguridad del lugar de trabajo y de otros trabajadores. Reiteramos nuestro llamado enérgico a toda la ciudadanía a no incurrir en este y otro tipo de acciones que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad en su conjunto", agregaron.

Así, zanjaron que "la Corporación lamenta estos incidentes y recalca su compromiso en el cumplimiento de las normas disciplinarias y de los protocolos en todas sus operaciones. Reiteramos nuestro deber del cuidado, protección de las vidas de personas, el cuidado de los recursos naturales y del medioambiente".