SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo de mediana intensidad en Región de Coquimbo

¿Qué pasó?

Este sábado 15 de noviembre, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del temblor de magnitud 5.2 en la escala de Richter ocurrido en la Región de Coquimbo.

¿Qué dijo el Senapred?

"SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indicó el Senapred en su cuenta de X.

SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. — SENAPRED (@Senapred) April 18, 2025

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 45 km al suroeste de Huasco, con una profundidad de 52 km.

¿Cómo activar la alerta de terremotos de Google?

Primero, revise el tipo de software, teniendo en cuenta que solo está disponible en dispositivos con Android 12 u otras versiones posteriores.

Luego, deberás seguir estos pasos importantes:

Ingresa a la configuración de tu teléfono.

Presiona en "Seguridad y emergencia".

Ingresa al menú Alertas de terremoto y actívalas.

También puedes activar la opción "Enviar mensaje de emergencia".

¿Qué hacer en caso de terremoto o temblor fuerte?

Recomendaciones de Senapred :

Verifica de qué material está construido tu hogar, colegio o lugar de trabajo. Si es adobe o autoconstrucción, "debes evacuar inmediatamente durante un sismo".

Identifique lugares de protección ante un eventual sismo, alejando de ventanas y elementos que puedan caer encima.

Identifique dónde están las llaves de agua y corte general de gas y electricidad. Aprende cómo usarlas.

Elabora un plan familiar de emergencia frente un terremoto o temblor que establezca puntos de encuentro y roles a desarrollar por cada integrante del hogar. Además, mantenga un kit de emergencia para esos casos.

Ubicarte en un lugar que te proteja de un sismo. Siempre mantén la calma.

Si estás en silla de ruedas, dirígete a un lugar seguro (también llamado de protección sísmica). Si no puedes, se solicita frenar la silla y proteger la cabeza y el cuello con los brazos.

En la calle hay que alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.

Si estás en un lugar de asistencia masiva durante un terremoto o temblor fuerte, se pide quedarte en el lugar que estás y protege tu cabeza con los brazos.

Si manejas al momento de un sismo, disminuye la velocidad y con precaución, detente en un lugar seguro, siempre con criterio y prudencia. Si vas por autopista urbana, disminuye la velocidad y no te detengas.

Si estás en la costa cuando ocurra un sismo y no puedes mantenerte en pie, evacua a zonas de seguridad para tsunamis, establecidas en lugares altos.

Para iluminar, solo usa linternas, nunca fósforos, velas o encendedores. No produzca chispas.

Utiliza mensajes de texto para comunicarte y ten a mano una radio o TV a pila. Sigue siempre los informes oficiales.

Si quedas encerrado durante un terremoto o temblor fuerte, mantén la calma y espera la llegada de rescatistas. Además, da golpes en la estructura donde estás atrapado, pero no grites y cubre tu boca.

Ten listo un plan de evacuación en el hogar y ten red de apoyo, especialmente para personas en situación de discapacidad.

kit de emergencia ante un terremoto o temblor fuerte

En caso de un terremoto o temblor fuerte, debes tener provisiones básicas. Estas casi siempre se encuentran en tu hogar, por lo que te recomendamos que las organices y las tengas en un lugar de fácil acceso en caso de emergencia.

Suma alcohol gel, mascarillas – ya sea convencionales o elaboradas por ti según los lineamientos del Ministerio de Salud – y guantes para tu grupo familiar, junto con las provisiones básicas que debe contener tu kit.

Debes prepararte para ser autosuficiente por 72 horas teniendo: