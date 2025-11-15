Nuevo sismo se percibe en la Región de Coquimbo: Esta fue la magnitud del temblor

15 nov. 2025 - 03:42 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este sábado 15 de noviembre se registró un sismo de magnitud preliminar 4,1 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 03:34 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 50 kilómetros al suroeste de Huasco, a 38 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.