Temblor se percibe en la zona centro-norte: Revisa la magnitud del sismo y su epicentro

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, a las 15:25 horas, un temblor de magnitud 3.7 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 36 km al suroeste de Punta de Choros, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 44,1 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

