Encuentran cuerpo calcinado de una mujer en el límite de San Antonio y Cartagena

17 nov. 2025 - 19:25 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer fue encontrada sin vida durante la tarde de este lunes, en el límite de las comunas de Cartagena y San Antonio, en la región de Valparaíso.

El cuerpo fue hallado calcinado, específicamente en el sector de Camino Viejo, frente a la toma Los Boldos.

Por instrucción de la Fiscalía, profesionales de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajan en las primeras pericias del caso.

¿Qué dijeron desde la PDI por el hallazgo de la mujer fallecida?

El comisario Luis Quiroz, jefe de la BH San Antonio, explicó que detectives "se encuentran realizando el trabajo en el sitio del suceso tras producirse el hallazgo de un cadáver que correspondería a una mujer".

"Los primeros antecedentes dan cuenta de que el cuerpo se encuentra calcinado, por lo que se está trabajando en conjunto con peritos del Laboratorio de Criminalística para hacer el levantamiento de las evidencias y la entrevista de testigos", agregó.

Lo anterior, concluyó, con el fin de "poder seguir una línea de investigación que permita establecer las circunstancias en las que se produce el fallecimiento de la víctima".