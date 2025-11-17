Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

Llaman a evacuar sectores de Limache por incendio forestal

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar sectores de la comuna de Limache, en la región de Valparaíso, a raíz de un incendio forestal.

A las 15:18 horas de este lunes, el organismo solicitó la evacuación de los sectores de Borriqueros y Queronque, activando los mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para celulares.

Lo más visto de Nacional

"Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades", señaló Senapred a través de su cuenta de X.

Ir a la siguiente nota

El combate del incendio forestal en Limache

El incendio forestal fue denominado Queronque y está siendo apagado por voluntarios de Bomberos y brigadistas de Conaf. Las autoridades señalaron que hasta las 15:17 horas las llamas habían logrado consumir 6 hectáreas.

Actualmente, trabajan en el combate del fuego 8 brigadas, 2 técnicos, 2 aviones cisterna y 1 maquinaria pesada de Conaf, además de Bomberos.

Ante la presencia de humo, la Seremi de Salud recomienda evitar hacer actividad física, cerrar puertas y ventanas, cubrir rendijas con paños húmedos y que los grupos de riesgo no salgan de sus domicilios. También se sugiere el uso de mascarillas si el humo es abundante.

Todo sobre Incendios forestales

Leer más de

Notas relacionadas