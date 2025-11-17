Llaman a evacuar sectores de Limache por incendio forestal

17 nov. 2025 - 15:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar sectores de la comuna de Limache, en la región de Valparaíso, a raíz de un incendio forestal.

A las 15:18 horas de este lunes, el organismo solicitó la evacuación de los sectores de Borriqueros y Queronque, activando los mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para celulares.

"Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades", señaló Senapred a través de su cuenta de X.

El combate del incendio forestal en Limache

El incendio forestal fue denominado Queronque y está siendo apagado por voluntarios de Bomberos y brigadistas de Conaf. Las autoridades señalaron que hasta las 15:17 horas las llamas habían logrado consumir 6 hectáreas.

Actualmente, trabajan en el combate del fuego 8 brigadas, 2 técnicos, 2 aviones cisterna y 1 maquinaria pesada de Conaf, además de Bomberos.

Ante la presencia de humo, la Seremi de Salud recomienda evitar hacer actividad física, cerrar puertas y ventanas, cubrir rendijas con paños húmedos y que los grupos de riesgo no salgan de sus domicilios. También se sugiere el uso de mascarillas si el humo es abundante.

