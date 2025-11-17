Senapred declara Alerta Roja para comuna de la región de O'Higgins por incendio forestal

17 nov. 2025 - 14:58 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró en la tarde de este lunes Alerta Roja para la comuna de Marchigüe, en la región de O'Higgins.

La medida fue tomada debido a un incendio forestal que se encuentra activo y en combate, aunque "no se reportan afectaciones a personas ni daños en viviendas", señaló el organismo.

El siniestro fue denominado Trinidad y está siendo apagado por voluntarios de Bomberos y brigadistas de Conaf.

El combate del incendio forestal en Marchigüe

Las autoridades señalaron que hasta las 14:45 horas las llamas habían logrado consumir 1,5 hectáreas.

Actualmente, trabajan en el combate del fuego 5 brigadas, 1 técnico, 2 helicópteros, 1 avión cisterna, 3 camiones cisterna, 1 maquinaria pesada y 1 puesto de mando de Conaf, además de Bomberos, el municipio y Carabineros.

Ante la presencia de humo, la Seremi de Salud recomienda evitar hacer actividad física, cerrar puertas y ventanas, cubrir rendijas con paños húmedos y que grupos de riesgo no salgan de sus domicilios. También se sugiere el uso de mascarillas si el humo es abundante.

