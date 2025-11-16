Jeannette Jara logra mayorías en el extranjero: ¿Qué candidato ha quedado en segundo lugar y en qué países?
- Por Ariel Araya
Desde la madrugada de este domingo se han ido conociendo los resultados parciales del conteo de votos en países de Oceanía y Asia, en el marco de las Elecciones Presidenciales de Chile en el extranjero.
De momento, la candidata Jeannette Jara se ha impuesto en la mayoría de los países, sin embargo, también se ha generado una tendencia clara en las preferencias respecto del segundo lugar.
¿Quién ha quedado en segundo lugar?
- Nueva Zelanda: Johannes Kaiser con 166 votos
- Australia: Johannes Kaiser con 530 votos
- Corea del Sur: José Antonio Kast con 21 votos
- Japón: Evelyn Matthei con 40 votos
- China (Beijing): Evelyn Matthei con 12 votos
- Malasia: Evelyn Matthei con 6 votos
Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).
Voto en el extranjero
Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.Ir a la siguiente nota
Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.