Resultados parciales en Asia: Conoce quién se está quedando con el primer puesto de las elecciones presidenciales

Tras los resultados en Oceanía, que apunta, la segunda zona del planeta que ya cerró sus mesas para las elecciones presidenciales es Asia. Debido a la diferencia horaria, en dicho lugar comenzaron los conteos cerca de las 7 de la mañana de Chile, con una clara ganadora.

El nombre que más se repitió en las preferencias fue el de Jeannette Jara, que se impuso (de manera preliminar) en Japón, Corea del Sur y en China.

Respecto al segundo lugar, ha variado respecto a la sede que se tome en consideración. Mientras en Corea del Sur fue José Antonio Kast, tanto en China como en el país nipón, la perseguidora fue Evelyn Matthei, rompiendo la tendencia de lo sucedido en Oceanía.

¿Cuáles fueron los resultados de las elecciones en Japón?

De acuerdo a los resultados preliminares, la candidata Jeannette Jara se impuso en Tokio, única ciudad que contaba con locales de votación en Japón.

En el conteo de votos, Jara obtuvo 104 preferencias, seguida de Evelyn Matthei con 40 votos y Johannes Kaiser con 29.

Resultados en Japón

Solo hubo un nulo, y cero blancos.

¿Cuáles fueron los resultados de las elecciones en Corea del Sur?

De acuerdo a los resultados preliminares, la candidata Jeannette Jara se impuso en Seúl, capital de Corea del Sur y única ciudad que contaba con un local de votació en ese país.

En el conteo de votos, Jara obtuvo 73 preferencias, seguido de José Antonio Kast, con 21. El total de votantes fue de 131, con un padrón electoral de 242.

Resultados en Corea del Sur

Solo hubo un voto en blanco. No hubo nulos.

¿Cuáles fueron los resultados de las elecciones en China?

De acuerdo a los resultados preliminares, la candidata Jeannette Jara se impuso en Beijing, una de las cinco ciudades que contaba con locales de votación en China.

En un total de 46 votos, Jara obtuvo 14 preferencias, seguida de Evelyn Matthei con 12 votos y Johannes Kaiser con 7.

Resultados en China

Solo hubo dos nulos y un blanco.

Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).

