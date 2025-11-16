16 nov. 2025 - 19:04 hrs.

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de las Elecciones Presidenciales 2025, donde los habitantes de la comuna de Frutillar están eligiendo a la máxima autoridad del país por los próximos cuatro años.

Si ningún candidato logra obtener más del 50% de los votos válidamente emitidos, la elección se definirá en una segunda vuelta o balotaje el próximo 14 de diciembre.

En esa instancia participan únicamente los dos candidatos con las más altas mayorías relativas (es decir, los dos más votados). En esta segunda vuelta, resultará electo Presidente de la República quien obtenga la mayor cantidad de votos, sin necesidad de superar el 50%.

Resultados en la comuna de Frutillar

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en la comuna de Frutillar, actualizados a las 20:15 horas, correspondientes al 52,39% de mesas escrutadas y a 14.786 votos válidos.

Candidatos presidenciales

