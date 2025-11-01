Vocales de mesa: ¿De cuánto es la multa a la que te arriesgas si no cumples con la función?

01 nov. 2025 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Quedan 15 días para que se desarrolle la primera vuelta presidencial y los comicios parlamentarios para renovar la Cámara de Diputadas y Diputados, además de parte del Senado.

Las elecciones, que se desarrollarán el próximo domingo 16 de noviembre, son con voto obligatorio y no pueden realizarse sin la labor crucial de los vocales de mesa, cuya nómina definitiva ya se puede conocer en el sitio web del Servel.

¿De cuánto es la multa a la que me arriesgo si no me presento como vocal?

Este sábado el Servel dio a conocer la nómina definitiva de los vocales de meses, es decir, aquellas personas que fueron seleccionadas deberán cumplir obligatoriamente la labor.

Si bien se trata de un deber cívico, el Estado reconoce la labor que desarrollan los vocales de mesa, por lo cual se les otorgará un pago de 2/3 de UF ($26.530) por cada día de trabajo. Además, quienes desarrollen esta labor por primera vez y asistan a la capacitación correspondiente, recibirán un complemento extra de 0,22 UF ($8.711).

Ahora, quienes no cumplan con su labor, se arriesgan a elevadas multas, las que pueden alcanzar los $500 mil.

Según la normativa, quienes no cumplan con su obligación están cometiendo una "infracción electoral", lo que será penalizado con una multa entre 2 y 8 UTM, es decir, desde los $139.084 hasta los $556.336.

Para conocer si fuiste seleccionado como vocal de mesa o miembro del Colegio Escrutador, solo debes ingresar tu RUT en el sitio web consulta.servel.cl. Con esto se desplegarán todos tus datos electorales, por lo que también podrás revisar tu local de votación

