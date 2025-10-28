Temblor afecta a la zona sur: ¿Cuál es la magnitud y el epicentro del sismo?

28 oct. 2025 - 06:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,0 se registró durante la mañana de este martes en la región de La Araucanía, cuando el reloj marcaba las 6:36 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 41 kilómetros al oeste de Angol, a 37 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

