Temblor afecta a la zona sur: ¿Cuál es la magnitud y el epicentro del sismo?
¿Qué pasó?
Un temblor de magnitud 3,0 se registró durante la mañana de este martes en la región de La Araucanía, cuando el reloj marcaba las 6:36 horas.
¿Dónde fue el epicentro del temblor?
Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 41 kilómetros al oeste de Angol, a 37 km de profundidad.
Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
