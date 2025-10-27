Gobierno descartó indulto a Mauricio Hernández Norambuena: Regresó a cárcel de Rancagua
- Por Arnaldo Sepúlveda | Aton
¿Qué pasó?
La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, descartó que el Gobierno esté pensando indultar al exfrentista Mauricio Hernández Norambuena (67), quien cumple condena por el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán.
Anoche en el debate presidencial se tocó el tema e, incluso, la abanderada oficialista, Jeannette Jara, se desmarcó de su partido al asegurar que veía “bastante difícil” un posible indulto.
¿Qué dijo la Vocera de Gobierno?
“No vi el debate”, partió comentando la ministra Vallejo, aunque aseguró que en el gobierno del Presidente Gabriel Boric “no tenemos contemplado ningún indulto de esas características”.Ir a la siguiente nota
Y remarcó que aunque en el Ejecutivo no han recibido una solicitud al respecto para una posible evaluación del beneficio a Hernández Norambuena -conocido como “comandante Ramiro”-, “no está contemplado avanzar en algo de esas características”.
Norambuena está en la cárcel de Rancagua
Este lunes se conoció, además, que Mauricio Hernández Norambuena ya se encuentra de vuelta en la cárcel de Rancagua, tras haber sido trasladado a la Cárcel de Alta Seguridad.
El pasado 25 de junio, Gendarmería ejecutó el traslado del “comandante Ramiro”, desde la cárcel de Rancagua hasta el Hospital Penitenciario del C.D.P. Santiago Sur, en la Región Metropolitana, para realizarle una serie de exámenes en atención a su estado de salud.
Y a fines de agosto, en vez de retornar a la capital de O’Higgins como se tenía previsto, fue trasladado al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas).
Esto, en medio de llamados a analizar la posibilidad de un indulto, como el hecho por el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). Asimismo, desde su círculo presionaban por un pronto retorno al penal de Rancagua, donde el imputado tendría mayores beneficios.
Leer más de