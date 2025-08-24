Precios parten desde los $1.990: Los atractivos descuentos que ofrece reconocida empresa de moda que cerró tiendas en Chile

24 ag. 2025 - 11:45 hrs.

¿Qué pasó?

Importantes descuentos en sus productos son los que actualmente ofrece la famosa empresa italiana de moda Calzedonia, que este 2025 cerró las dos únicas tiendas que tenía en Chile. La firma fundada en 1986 en Verona es reconocida por vender ropa interior, medias y trajes de baño.

Precio de sus productos parte desde $1.990

Calzedonia sigue presente en Chile, aunque no con tiendas propias, sino que mediante espacios de venta en Falabella, incluso en la página web del sitio de retail se pueden encontrar productos de la marca italiana con descuentos de hasta 65%.

Entre los artículos que mantienen en venta (revísalos aquí) se encuentran pantis, calcetines y leggins con rebajas que van desde 50% a 65% de descuento y precios que parten en $1.990, en productos como calcetines.

Empresa de moda cerró sus tiendas en Chile

En medio de su plan de expansión, la firma potenció su estrategia en 2010, año en que arribó a países como Emiratos Árabes, China y Japón. También llegó a América Latina, específicamente a Brasil, y posteriormente continuó su viaje por el continente, arribando a Chile en 2017.

El año en que Calzedonia se instaló en nuestro país abrió su primera tienda en el Parque Arauco. Al año siguiente inauguró su segunda sucursal en el Costanera Center, la que fue complementada con un espacio de venta dentro de Falabella en el centro comercial.

Ambas tiendas de la empresa en Chile cerraron este año. En marzo se concretó el fin de las operaciones de Calzedonia del Parque Arauco, mientras que en junio ocurrió lo mismo con la del Costanera Center, informó The Clinic.