Lider y Central Mayorista llegan a Juan Fernández: Así serán las operaciones en el archipiélago

21 ag. 2025 - 13:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante hito es el que tendrá la comunidad de Juan Fernández. Esto porque Walmart anunció que arribaría a la isla, lo que ayudaría a subsanar la falta de servicios que existe en una zona que es habitado por apenas 1.150 personas.

No se trata de una sucursal de un supermercado propiamente tal, sino un método de ventas sustentado por el e-commerce.

"A través de nuestro e-commerce los productos de Lider y Central Mayorista cruzarán casi 700 kilómetros por el Océano Pacífico para llegar, por medio de un ferry cargado desde Viña del Mar, directamente a las familias de Juan Fernández", dijo Cristian Barrientos el CEO de la compañía.

"Se trata de un símbolo concreto de nuestro compromiso con el país y con cada comunidad: de crecer juntos, llegando donde estén nuestros clientes, sin importar la distancia", agregó.

¿Cómo serán los envíos al archipiélago?

Los despachos a Juan Fernández se realizarán desde el Lider ubicado en 15 Norte 961, Viña del Mar, con dos envíos al mes, en un trayecto de ferry que toma entre 2 y 3 días según condiciones climáticas.

Esta iniciativa se suma a la llegada de la firma con su e-commerce desde abril del 2020 a Puerto Toro, la localidad más austral del mundo -en la Isla Navarino en Magallanes- y desde el 2024 a Putre, en la región de Arica.

