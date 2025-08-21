Empresa de moda cierra sus tiendas en Chile: Sus productos están con hasta 65% de descuento

21 ag. 2025 - 10:28 hrs.

¿Qué paso?

La reconocida empresa italiana de moda Calzedonia cerró las dos tiendas que tenía en Chile durante este 2025. La firma fundada en 1986 en Verona, Italia, es reconocida por vender ropa interior, medias y trajes de baño.

En medio de su plan de expansión, la firma potenció su estrategia de globalización en 2010, año en que arribaron a países como Emiratos Árabes, China y Japón. También llegaron a América Latina, específicamente a Brasil, y posteriormente continuaron su expansión por el continente, arribando a Chile en 2017.

El año en que Calzedonia se instaló en Chile abrió su primera tienda en el Parque Arauco. Al año siguiente inauguraron su segunda sucursal en el Costanera Center, la que fue complementada con un espacio de venta dentro de Fallabella en el centro comercial.

Las dos sucursales de la empresa en Chile cerraron este año. En marzo se concretó el fin de las operaciones de Calzedonia del Parque Arauco, mientras que en junio ocurrió lo mismo con la sucursal de Costanera Center, informó The Clinic.

Sus productos están con hasta 65% de descuento

Actualmente, Calzedonia sigue presente en Chile aunque no con tiendas propias, sino que mediante espacios de venta en Falabella, incluso en la página web del sitio de retail se pueden encontrar productos de la marca italiana con descuentos de hasta 65%.

Entre los productos que mantienen en venta (revísalos aquí) se encuentran pantis, calcetines y leggins con rebajas que van desde el 50% al 65% de descuentos y precios que parten en los $1.990 en productos como calcetines.

Desde el citado medio se contactaron con Falabella para consultar sobre las rebajas en Calzedonia y una eventual salida de la marca del país, sin embargo, optaron por no referirse al tema.

