El innovador método con el que cadena de supermercados inglesa planea frenar los robos

Los robos en los supermercados son tan frecuentes como difíciles de combatir. Las sofisticadas técnicas de los ladrones, además de sistemas de autopago pueden influir en esto- Pero en Inglaterra pueden tener la solución para esto, o al menos un mecanismo para darle frente a estos ilícitos.

Y no, no se trata de sistemas de grabación que a estas alturas parecieran estar obsoletos debido al paso del tiempo.

Los de la idea, son la cadena de supermercado Iceland, cuyo plan se basa en incentivar que los mismos clientes denuncien si sorprenden a alguien robando.

Crédito para quienes denuncien

Pues bien, quienes ayuden a prevenir los hurtos son beneficiados mediante un crédito. Así lo confirmó su presidente ejecutivo, Richard Walker, quien le dijo a BBC que aquellos que adviertan sobre un robo que se esté cometiendo en ese momento recibirán 1 libra en su Iceland Bonus Card.

De acuerdo a estimaciones de la propia empresa, los hurtos en sus tiendas le cuestan al negocio alrededor de 20 millones de libras al año, mucho más que 20 mil millones de pesos chilenos.

En ese sentido, el propio Walker aclaró que esto no solo afecta al supermercado, sino también a los clientes al verse imposibilitados a acceder a precios más baratos. Toda vez que tampoco pueden reinvertir en los salarios del personal.

