Hombre es asesinado en playa de Reino Unido ante cientos de veraneantes: Adolescentes de 14, 15 y 16 años fueron detenidos

11 ag. 2025 - 12:08 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción en Reino Unido generó el asesinato de un hombre de 40 años en una playa de la isla de Sheppey durante la tarde del domingo. Los sospechosos del crimen son tres adolescentes que ya fueron detenidos por la policía.

¿Qué se sabe del crimen?

Según reportó The Sun, la policía del condado de Kent recibió informes de un altercado en el balneario de Leysdown-on Sea, por lo que pasadas las 19:00 horas acudieron rápidamente junto a equipos médicos que intentaron salvar la vida del hombre que estaba gravemente herido, pero finalmente murió en el lugar.

Al poco rato, una joven de 16 años y dos menores de 15 y 14 años fueron arrestados por ser los principales sospechosos del crimen.

Mientras la joven y los dos adolescentes continúan bajo custodia, este lunes los oficiales especializados trabajaron con un perro rastreador en la escena del crimen para encontrar nueva evidencia.

Además, la zona estaba repleta de gente que aprovechaba el sol de la playa al momento del crimen, por lo que la policía trabaja en el empadronamiento de testigos que puedan dar nuevas luces del crimen.

De momento, se desconocen las motivaciones y detalles del asesinato, aunque se presume la hipótesis de un posible asalto con resultado de muerte.

