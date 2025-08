Fue empujada al agua por ir en bicicleta y todo quedó grabado: Mujer no sabía nadar y temió por su vida

05 ag. 2025 - 15:12 hrs.

¿Qué pasó?

Klaudia Mitura, una mujer polaca de 34 años, vivió un momento aterrador cuando fue empujada al agua junto con su bicicleta por un peatón furioso mientras circulaba por un sendero rural en Manchester, Inglaterra. La agresión ocurrió en un estrecho paso junto a un canal, donde la víctima —que no sabía nadar— temió por su vida.

Según informó Daily Mail, la ciclista se desplazaba por la ruta cuando se encontró con una pareja que paseaba a su perro. El hombre reaccionó violentamente, le reclamó que debía disminuir la velocidad y, en lugar de apartarse, la pateó hasta hacerla caer al canal.

Su cámara lo grabó todo

El violento episodio quedó registrado gracias a la cámara instalada en la bicicleta de Mitura. En las imágenes se puede ver cómo ella se detiene frente a la pareja, mientras el hombre le grita que “baje la velocidad”. La ciclista responde que ellos llevaban un perro, a lo que el sujeto contesta enojado: “Sí, pero estás en una maldita bicicleta”.

Acto seguido, la insulta llamándola “maldita idiota” y la empuja directamente al agua, donde Klaudia luchó por sobrevivir, ya que no contaba con conocimientos de natación.

“Pensé que me iba a ahogar”, confesó al citado medio. La mujer logró salvarse al encontrar una roca lo suficientemente alta como para sostenerse hasta que otro transeúnte la ayudó a salir.

“No voltearon a ver si estaba viva”

Mitura, madre de dos hijos, denunció que la pareja no se detuvo en ningún momento a ver si estaba bien: “Cuando pasó junto a mí, simplemente me empujó al agua. Ya se habían ido y no voltearon a ver si estaba viva. Él se negó a moverse, yo no hice nada, solo quería pasarlo y seguir mi camino”.

“Me da miedo caminar o andar en bicicleta por ahí. Me tomé dos días libres en el trabajo. Menos mal que tenía la cámara porque la policía puede encontrarlo. No he vuelto a andar en bicicleta desde entonces; no sé cuándo lo haré de nuevo”, añadió.

La Policía de Manchester confirmó a Daily Mail que se encuentran investigando el incidente, aunque hasta el momento no se han realizado arrestos.

Mira el momento de la agresión