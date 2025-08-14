"¿Tu familia o tú? Elige a uno": Padre recibió escalofriantes mensajes de sicaria que quería matar a su hijo

14 ag. 2025 - 17:08 hrs.

¿Qué Pasó?

Aimee Betro, una mujer estadounidense de 44 años, fue condenada esta semana por intento de asesinato contra Sikander Ali en 2019. La acusada fue contratada como sicaria para matar al padre de Ali o a alguien de su familia, y envió inquietantes mensajes antes de cometer el fallido crimen.

El episodio ocurrió en septiembre de 2019 en Birmingham, Inglaterra. Betro viajó desde Wisconsin, Estados Unidos, hasta el Reino Unido para encontrarse con su amante, Mohammed Nazir, a quien había conocido en una aplicación de citas.

Amante de sicaria la contrató para matarlos

Según informó People, Nazir le pidió asesinar al padre de Ali o a un familiar, como venganza tras una pelea que dejó heridos a él y a su padre y enfrentó a ambas familias.

Sin antecedentes penales previos, Betro se hizo pasar por turista bajo el alias de “Becky Booth”. Compró un teléfono y durante el ataque envió mensajes amenazantes al padre de la víctima, que residía en una calle sin salida

“Deja de jugar al escondite. Qué suerte que se atascó”, escribió en uno de ellos. “¿Quién? ¿Tu familia o tú? Elige a uno”, amenazó en otro.

Intentó matar a Ali, pero el arma se atascó

El 7 de septiembre de 2019, condujo un auto arrendado hasta la casa del padre de Ali y esperó 45 minutos hasta que apareció la posible víctima. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Betro bajó del vehículo, pistola en mano, e intentó dispararle a quemarropa. Sin embargo, el arma se atascó, lo que permitió a Ali huir en su coche.

Posteriormente, un segundo ataque a tiros contra la vivienda de Ali dejó importantes daños materiales. Tras ello, Betro abandonó el país, pero dejó suficientes pistas en el vehículo utilizado para que la policía británica la identificara como sospechosa.

La mujer se escondió en Armenia durante cinco años, hasta que un reportero del Daily Mail alertó a la policía de su paradero. Fue detenida y extraditada al Reino Unido, donde su sentencia será dictada el próximo 21 de agosto.

Por su parte, Mohammed Nazir y su padre, Aslam, fueron condenados en 2024 por conspiración para asesinar, recibiendo penas de 32 y 10 años de prisión, respectivamente.