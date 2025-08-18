Cierra tienda de ropa nacional en Vitacura: Diseñadora a cargo explica los motivos

18 ag. 2025 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

Hace poco menos de un mes, la marca de ropa nacional India Chic Label anunció su cierre a través de redes sociales, despidiéndose de sus seguidores de Instagram, donde acumulan más de 134 mil seguidores.

Maida Molina Garay, la diseñadora a cargo de la marca que estaba ubicada en Av. Luis Pasteur, en Vitacura, contestó a las principales dudas con respecto al cierre de la tienda, para así explicarle a los cibernautas la decisión.

¿Qué dijo la diseñadora de India Chic Label?

"No es un real cierre. El término de un ciclo no necesariamente significa un fin. No es el cierre de una marca, es un renacer", explicó la diseñadora en el video.

Además, sostuvo que su aprendizaje al administrar India Chic fue que "la parte económica es muy importante, pero para mí el éxito no se define así. Lo importante es poner el alma en lo que uno hace. Eso para mí, hoy día, es algo exitoso".

Sobre las razones del cierre de la marca, expresó que "la mayoría de la gente piensa 'algo raro pasaba', otra gente piensa '¿por qué cerraron? Les iba tan bien'. Llegamos a la conclusión de que había que soltar. Quedarse en la zona de confort con esa carga no era una opción".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por IC LABEL | Moda Artesanal de Lujo (@indiachic_label)

"Y esto no fue por miedo, todo lo contrario. Nosotras decidimos cuándo renace y nosotras decidimos cuándo se transforma. Nadie nos puede quitar esa libertad", agregó.

"El cierre de esta etapa ha sido muy, pero muy intenso. Las clientas escribiendo, las ventas explotaron, porque la gente sabe que vamos a cerrar. Y la nueva etapa... No tengo idea todavía exactamente cómo va a ser, pero siento que se viene algo, y que se viene con todo", concluyó la diseñadora.