"Representa una ruptura grave": OCDA suspende a la Democracia Cristiana chilena por apoyo a candidatura de Jeannette Jara

09 ag. 2025 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

La Democracia Cristiana chilena quedó temporalmente fuera de la Organización Demócrata Cristiana de América (OCDA) tras su decisión de respaldar la candidatura presidencial de Jeannette Jara, militante del Partido Comunista.

La medida fue comunicada por la organización internacional, que recordó estar sustentada en "los principios del Humanismo Cristiano, que exigen el respeto absoluto a la democracia, los derechos humanos, la libertad individual, el pluralismo político y el rechazo categórico a cualquier forma de autoritarismo".

En esa línea, la OCDA afirmó que "la decisión del Partido Demócrata Cristiano de Chile (PDC) de respaldar la candidatura presidencial del Partido Comunista de Chile representa una ruptura grave con los principios fundacionales de nuestra organización".

La entidad también sostuvo que "el Partido Comunista de Chile tiene afinidades ideológicas con regímenes autoritarios responsables de violaciones a los derechos humanos, como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua".

"Este respaldo no solo contradice el legado histórico del Humanismo Cristiano en Chile, sino que además socava la credibilidad internacional de la ODCA como defensora de la democracia y los valores republicanos", agregaron.

Por este motivo, la OCDA resolvió "suspender de manera temporal de sus derechos como partido titular al Partido Demócrata Cristiano de Chile en todos los órganos de la ODCA, hasta la celebración de las próximas elecciones presidenciales en Chile, como medida necesaria para preservar la integridad ética y política de la organización".

