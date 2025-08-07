Kast interpela a Jara luego que la candidata negara haber propuesto nacionalizar el cobre

07 ag. 2025 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

Durante el debate Enatrans 2025, organizado por Chiletransporte AG, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, cuestionó a la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), por sus declaraciones sobre la nacionalización del cobre.

En el foro sobre minería, donde ambos coincidieron, Jara afirmó: “Aquí hay gente que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre y eso jamás se tocó. Yo lamento cuando el debate obliga a desmentir cosas que se tiran al aire, a la pasada, y un poco a la maleta, porque la idea de este debate es hacer un debate de nivel”.

¿Qué dijo Kast?

Al día siguiente, Kast lamentó que Jara se restara del debate y enfatizó la importancia de la veracidad en el proceso electoral: “Para este debate y los próximos es muy importante hablar con la verdad".

"Jeannette Jara ha hecho un punto respecto a la verdad y uno se puede equivocar en la vida, uno puede rectificar o corregir una postura en la vida, incluso uno puede cambiar de opinión cuando los argumentos lo convencen, en eso no hay ningún problema, pero lo que uno no puede hacer es mentir”, agregó.

El republicano sostuvo que la propuesta de nacionalizar el cobre y el litio fue incluida en el programa presentado por Jara ante el Servel: “Es un hecho, es una realidad. Quizás no lo debatieron en los paneles que tuvieron, pero en su programa estaba eso”, afirmó.

"Incertidumbre en el tema minero

Además, Kast criticó que Jara negara públicamente que el tema haya sido parte de las primarias, señalando que ello genera incertidumbre en el sector minero: “Negó que haya sido un tema de las primarias, y yo lo señalé porque eso genera incertidumbre en el tema minero, igual que pueda generar incertidumbre cualquier propuesta en cualquier debate, porque vamos a tener que estar revisando lo que ella escribe y lo que ella dice”.

El candidato también expresó molestia por lo que consideró una acusación injusta: “Eso es más grave aún, porque me acusó a mí de estar tergiversando la verdad, y eso para mí es grave, porque estaba en su programa. Le dejo la pregunta a ella (...) de si va a volver a faltar a la verdad, porque en esto experiencia tenemos”.

Finalmente, Kast recordó episodios similares en campañas anteriores, incluyendo críticas al actual Presidente: “Me tocó en debates anteriores cuestionar al actual Presidente de la República que ha faltado a la verdad en reiteradas ocasiones, la más grave de ella es el caso Monsalve”.

