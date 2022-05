Decretan internación provisoria para menor acusado de quemar bus en la Alameda

24 may. 2022 - 15:23 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó internación provisoria para el menor de 16 años que se encuentra acusado de ser el autor de la quema de un bus del transporte público en el centro de Santiago.

El tribunal fijó 90 días de plazo de investigación, mientras que la Fiscalía Centro Norte le imputa al joven el delito de incendio.

AHORA: 7° Juzgado de Garantía de Santiago decreta la internación provisoria de adolescente imputado como autor de incendio de un microbus ayer, en Alameda. Plazo de investigación: 90 días. pic.twitter.com/QTZzRpXqTJ — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) May 24, 2022

El caso

Fue el pasado lunes, en la Alameda con Ricardo Cumming, que ocurrió la quema del bus del Transantiago.

Un video de televigilancia registró todo el actuar de los sujetos, quienes interceptaron el bus en la Alameda e hicieron descender a los ocupantes para luego prender fuego a la máquina.

Posteriormente, huyeron del lugar, siendo detenidas dos personas, entre las cuales se encuentra el adolescente formalizado.

Tras el hecho, el fiscal Javier Mayer instruyó las primeras diligencias a equipos de OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros.

AHORA: Internación provisoria para imputado adolescente implicado en incendio de un bus de locomoción colectiva en la comuna de Santiago. Fiscal Javier Mayer de la @FRCentroNorte instruyó primeras diligencias a equipos de OS9 y Labocar de Carabineros. — Fiscalía CentroNorte (@FRCentroNorte) May 24, 2022

"Le dio una convulsión"

Una de las testigos del hecho, Alejandra, cerca de las 09:30 am, caminaba hacia el paradero cuando comenzó el incidente con el primer bus quemado. "Andaban todo encapuchados, así de valientes son. Empezaron a golpear la micro, a decirle a las personas que se bajaran a gritos. Cuando bajaron, tiraron un líquido y después unas bombas molotov", cuenta a LUN.

Según afirma el comerciante Nicolás Rivera, del Liceo de Aplicación salieron cinco personas vestidas con overol blanco "pero no parecían estudiantes. Uno andaba con un bidón".

En tanto, Luis Antonio trabaja en un local comercial en la Alameda, a metros de lo que sucedió. Adiciona que "en la esquina, cerca del paradero, el chofer quedó tirado en el piso. Le dio como una convulsión", mientras que Alejandra agrega que el conductor "colapsó".

Segundo bus quemado e incendio en el Instituto Nacional

Cabe señalar que horas más tarde, a la altura de calle Serrano, individuos encapuchados prendieron fuego a otro bus del transporte público capitalino, el que debió ser controlado por un carro lanzaaguas.

Finalmente, sujetos provocaron un incendio en una sala del Instituto Nacional (IN). Tras ser controlado, Carabineros confirmó que la emergencia se produjo en el sector norte del edificio, específicamente en la sala destinada a la inspectoría, la que resultó con daño total. No obstante, no hubo lesionados.