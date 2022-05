"Maldita enfermedad": El sentido mensaje de cumpleaños de Daniela Aránguiz a su sobrina Renata

24 may. 2022 - 09:15 hrs.

Este fin de semana, Daniela Aránguiz celebró el cumpleaños de su sobrina Renata. La adolescente, que cumplió 15 años, es hija de Rigeo, hermano de la exchica "Mekano".

A través de su cuenta de Instagram, Aránguiz le envió un sentido mensaje a Renata, quien recordemos está diagnosticada con el síndrome de Angelman, enfermedad genética que ocasiona trastornos cognitivos, motores y además convulsiones.

"Maldita enfermedad"

Mediante las historias de Instagram, Daniela subió una foto en donde aparece ella junto a su sobrina, balanceándose sobre un gran columpio ubicado en una plaza.

Bajo la postal escribió: "Felices 15 años, mi niña. Como me gustaría poder estar organizando la fiesta más linda, con todas tus amigas eligiendo tu ropa, tu maquillaje".

"Tengo una pena tan profunda que nunca pensé tener en tus 15 años, te amo sin condición, pero me gustaría que me dijeras 'lo sé tía, madrina', o como tú quisieras decirme. Te amo, te amaré y siempre estaré para ti, aunque muchas veces no sé si lo entiendes (maldita enfermedad). Feliz cumpleaños mi Reni, te amo mi amor", agregó.

El saludo de Rigeo a su hija

Quien tampoco quiso quedar ajeno a los saludos de cumpleaños hacia Renata fue Rigeo, quien también utilizó Instagram para homenajear a su hija.

"Hoy 22 de mayo esta belleza cumple 15 años. Cómo pasa el tiempo, es una locura. Solo pedirle a Dios que te cuide, te dé amor y salud. 'Qué susto flaca nos hiciste pasar'. Te amo pollita, gracias por llegar y enseñarme con duras pruebas como ser papá", indicó de entrada.

Añadió que "te miro y admiro tu valentía, tu garra, tus ganas de reir aunque todo se esté cayendo. Te amo hija, te amo con mi vida".

La publicación se llenó de likes y comentarios, incluso de algunos recordados integrantes de "Mekano", quienes también se hicieron presente vía redes sociales con sus mensajes.

