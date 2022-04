Congelamiento de tarifas en transporte público: Provoste acusa "letra chica" en anuncio del Gobierno

La senadora y excandidata presidencial, Yasna Provoste (DC), criticó al Gobierno por el anuncio realizado el pasado 7 de abril de que se congelarían las tarifas del transporte público de todo el país, acusando que había "letra chica".

A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria expresó que “el Presidente Boric anunció congelar la tarifa del transporte público en todo Chile. Ahora el Gobierno nos dice que es solo en ciudades con transporte público regulado, dejando afuera a regiones como Atacama y Coquimbo”.

“Pensaba que la letra chica era solo mala práctica de Piñera... No se puede anunciar algo distinto de lo que su Gobierno implementa y la gente escucha”, agregó.

El anuncio de las tarifas fue explicado por el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, quien declaró a El Mercurio de Valparaíso que “es importante decir que solo lo podemos hacer en aquellas ciudades en las que tenemos sistema regulado, donde podemos controlar al operador con la tarifa que cobra”.

La excandidata presidencial, adjuntando el video del mandatario realizando el anuncio, añadió que “es el anuncio del Presidente de la República hablándole a todo el país. Lo triste será decirle a la gente de Atacama, Coquimbo, Temuco, Talca, Curicó, Puerto Montt; entre otras, que el Plan Chile Apoya no es para ellos. Así no vale”.

No es sólo la "cuña del anuncio". Es el anuncio del Presidente de la República hablándole a todo el país. Lo triste será decirle a la gente de Atacama, Coquimbo, Temuco, Talca, Curicó, Puerto Montt; entre otras, que el plan #ChileApoya no es para ellos. Así no vale.