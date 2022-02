Vecina perdió absolutamente todo tras explosión en distribuidora de gas en La Cisterna: "Esto me terminó de matar"

¿Qué pasó?

La madrugada de este domingo, una enorme explosión provocó un gigantesco incendio en una distribuidora de gas en la comuna de La Cisterna.

El siniestro comenzó pasada la medianoche, obligó al cierre de las calles Ciencias, Carvajal, Briones Luco, San Luis, Sergio Ceppi y Paulina. Además, se debió evacuar a cerca de 1.500 personas de casas y departamentos aledaños al fuego.

Producto de este incendio no se registraron víctimas fatales ni lesionados de importancia, sin embargo, una casa resultó totalmente destruida por las llamas.

El testimonio de la afectada

La propietaria de esa vivienda, Ivonne Faber, relató su drama a Meganoticias Alerta y narró que "fue totalmente atroz. La explosión me tiró con mi sobrino a un auto, empezaron a explotar uno, dos, tres (cilindros), después empezaron a evacuar. Llegó Bomberos, llegó Carabineros, nos sacaron de mi casa, no he dormido nada".

La mujer agregó que "no quedó nada, no se puede vivir aquí, es una pérdida total. Lo poco y nada que había quedado, no sirve porque está mojado. Se perdió todo, todos los recuerdos, todo lo que vivimos en 57 años aquí. Es una pena enorme".

Faber reveló que "yo tengo a mi marido que quedó con secuelas mentales por el Covid, le vino un derrame cerebral. Él quedó muy mal, se descompensó entero, se lo tuvieron que llevar. Estoy con una depresión enorme y esto me terminó de matar".

"No hubo tiempo de sacar nada"

La afectada añadió que "mis sobrinas están devastadas, sacamos al niño, a mi mamá, pero no hubo tiempo de sacar nada. No quedó nada, ni un recuerdo nada, todo no sirve... no hay nada bueno, se consumió todo".

"Gracias a dios no tuvimos víctimas, pero no tenemos nada. No tengo dónde ir a vivir, no tengo nada. Tengo un hijo que trabaja, pero se hace poco. Tengo una pena enorme", remarcó.

El lugar que se vio afectado por las llamas es un sitio en el que había varias casas, todas de familiares. Por eso, la mujer afirmó que "mi mamá también perdió todo, todos perdimos todo. Mi hermana está enferma de una cadera y perdió todas sus radiografías para poderse operar, ahora cuándo. Estoy destruida, tengo mucha pena, tengo rabia".

Finalmente, Ivonne Faber relató que "yo no tengo para arrendar un departamento, porque mi marido no recibe nada, yo no puedo trabajar hace seis años por mis enfermedades. Con lo que gana mi hijo es para comer, no tenemos más, no hay recursos".