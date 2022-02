Mamá de camionero asesinado califica de "burla" pensión ofrecida por el Gobierno a su futuro nieto

¿Qué pasó?

Tras reunirse con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, Milenka Herrera, madre de Bayron Castillo, joven camionero asesinado el jueves pasado a manos de migrantes, expresó su rechazo ante la pensión ofrecida por el Gobierno al nieto próximo a nacer.

¿Cuánto fue el monto ofrecido?

En el encuentro, la autoridad le habría manifestado que el Gobierno estaba dispuesto a pagarle una pensión de $212 mil hasta los $300 mil hasta los 18 años.

¿Qué dijo la madre del camionero?

"Para mí era una burla. Quién vive con 212 mil a 300 mil pesos, cuando un niño cuánto gasta en pañales. Hasta los 18 años, que él estudie. ¿Quién va a estudiar con esa plata? Yo no pido nada para mí, solo quiero para mi nieto. Que me indemnicen a mi nieto. Un bebé no gasta eso, ni el sueldo mínimo", manifestó.

La mujer siguió manifestando su descontento contra el Ejecutivo: "Ellos hablan en su idioma. Que iban a darme una pensión para mi nieto de 212 mil a 300 mil pesos, hasta los 18 años. No estoy de acuerdo. No estoy exigiendo dinero para mí".

Por otra parte, Herrera explicó que Delgado le aseguró que se mantendría en contacto con ella. "Dicen que van a ver el tema de las concesionarias, porque la concesionaria tiene que hacerse cargo, porque la gente no puede ir caminando por ahí cuando eso es una ruta por donde pasan vehículos", dijo.

Finalmente, la madre de Bairon Castillo volvió a hacer hincapié en sus deseos de que se haga justicia por la muerte de su hijo: "Quiero justicia para mi hijo, que paguen (los responsables), que no los manden deportados a su país, porque van a volver a entrar".