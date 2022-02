"Fue maltratado por las instituciones públicas": hermana de joven trans denuncia falta de cooperación en su búsqueda

¿Qué pasó?

La hermana de Valentín Quezada, joven trans de 25 años cuyo cuerpo fue hallado el martes recién pasado en Chillán, se refirió recientemente a los procedimientos que se llevaron a cabo en el marco de su búsqueda, que se extendió por casi una semana.

Las denuncias de la hermana del joven

Mailen Quezada se refirió a este episodio y denunció falta de cooperación y demoras en el operativo que terminó con el hallazgo sin vida de Valentín, y que estuvo liderado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI).

"Cuando hicimos la denuncia a la PDI nos sentimos muy abandonados, porque la PDI tomó la denuncia y mi declaración, y sería...", indicó la joven a Radio ADN.

De acuerdo a lo anterior, Mailen detalló que "nosotros denunciamos el jueves. El viernes no se hizo nada y el sábado y domingo llamamos para preguntar y nos decían, 'soy la detective de turno, no llevo el caso, así que no puedo hacer nada'. ¿Cómo es posible...?".

"Los policías deberían tener preparación"

La hermana de la víctima, que no quedó conforme con los procedimientos, recalcó que "se supone que existe una normativa que a las personas trans son personas de mayor riesgo, y que se les tiene que tratar como casos de urgencia y eso nunca se hizo".

La joven además fue enfática en señalar que "los policías deberían tener preparación, estos casos los debería recibir un detective especializado en casos de gente trans, porque hay que tratarlos de otra manera... Mi hermano fue maltratado por las instituciones públicas".

¿Qué respondió la PDI?

Por otra parte, la Policía de Investigaciones (PDI) aclaró lo sucedido y tuvo palabras para referirse a la postura expuesta por la familia de Valentín.

En conversación con Meganoticias, la entidad explicó que "la PDI trabaja para las personas, y es eso lo que precisamente se ha venido realizando desde que se tomó conocimiento de la presunta desgracia de Valentín Quezada".

La institución remarcó que dichas diligencias "en todo momento fueron coordinadas con el Ministerio Público y cuyos avances se fueron comunicando a la familia".

"Al momento de tomar conocimiento de una denuncia por presunta desgracia, inmediatamente se realizan la primeras diligencias, con la finalidad de dar lo más pronto posible con el paradero de la víctima", añadió la PDI.

Detalles del caso

Respecto a la investigación, la PDI remarcó preliminarmente que "el cuerpo no presenta lesiones externas atribuibles a terceras personas, siendo su causa posible de muerte, asfixia por sumersión, antecedentes que hoy al medio día, el servicio médico legal confirmó con los resultados de la autopsia".

La entidad aseguró que las diligencias están en desarrollo y bajo este contexto argumentó que "no existe una hipótesis respecto a la intervención de terceros, por cuanto la línea investigativa más congruente no da indicios, ni existen evidencias que hagan pensar lo contrario, pero hay que considerar que la investigación se encuentra en desarrollo y con diligencias pendientes que nos permitirán dar certeza científica de la forma en que ocurrieron los hechos.".