Encuentran muerto a joven trans desaparecido: había ido donde su hermana y "nunca más contestó el teléfono"

¿Qué pasó?

La mañana de este martes personal de la Policía de Investigaciones confirmó el hallazgo del cuerpo de Valentín Quezada Saldías, joven trans que se encontraba desaparecido desde el miércoles pasado en Chillán, en la Región del Ñuble.

¿Qué dijo la PDI?

El jefe (s) de la Brigada de Homicidios, comisario Raúl Sánchez, explicó que “detectives de esta unidad junto al Laboratorio de Criminalística, específicamente peritos en huellas, lograron determinar la identidad del cuerpo encontrado ayer (lunes) en el río Chillán, específicamente bajo el puente Nebuco.

"Esta persona corresponde a la presunta desgracia denunciada el día 3 de febrero del presente año y se está a la espera del peritaje realizado por el Servicio Médico Legal para establecer la causa precisa de su muerte", agregó.

Fue a visitar a su hemana y nunca volvió

Valentín tenía 25 años y era estudiante de cuarto año de Medicina Veterinaria en la Universidad de Concepción. El día que desapareció, iba a visitar a su hermana, sin embargo, en el camino, le dijo que iba a pasar a comprar al supermercado.

"Mi hermana lo llamó como a 6:00 horas porque no llegaba, le contestó el teléfono y dijo que iba a pasar al supermercado y después se iba caminando por la avenida O’Higgins porque mi hermana vive en Libertad y de ahí nunca más contestó el teléfono, el WhatsApp y no supimos que había pasado”, explicó sobre la búsqueda Mailen Quezada, hermana de Valentín.

Cabe señalar, que el joven durante los últimos meses estaba realizando su transición a hombre, consignó La Discusión.

¿Qué se sabía sobre la búsqueda?

Alen Alegría, vocero y abogado de la organización LGTBIQ+, Somos Ñuble, explicó al mencionado portal que las desapariciones de personas trans tienen una categoría de mayor riesgo.

“El peligro está siempre en la adolescencia ante la toma de decisiones peligrosas porque esta una sociedad que no comprende y están inmersos a veces en depresiones producto de eso y no por cosas más particulares, sino que la sociedad no se hace parte de que sean tranquilos y felices”, sotuvo.

“No tendría ninguna relevancia si es o no trans, pero sí es relevante porque las personas trans sufren otro tipo de violencia, puede ser que la hayan secuestrado, que la hayan querido abusar, entonces se multiplican las variables a cuando un hombre sí se pierde”, agregó.