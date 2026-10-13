Fiscalía de Bolivia investiga a Evo Morales por asesinato de tres europeos

13 oct. 2026 - 00:40 hrs.

La Fiscalía de Bolivia anunció el lunes el inicio de una nueva investigación contra el expresidente izquierdista Evo Morales por los presuntos delitos de asesinato y tortura relacionados con un operativo policial que dejó tres europeos muertos en 2009.

Hace 17 años, un comando policial intervino un hotel en la ciudad de Santa Cruz y abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi.

Salieron con vida Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro), que denunciaron torturas tras ser detenidos.

El gobierno de Morales sostuvo entonces que un grupo liderado por Rózsa Flores buscaba impulsar un movimiento separatista, con el financiamiento de la élite económica de derecha de Santa Cruz.

El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció la nueva investigación preliminar contra el exgobernante indígena, una semana después de haber sido nombrado por el Congreso tras el arresto de su antecesor, Roger Mariaca, acusado de narcotráfico y lavado de activos.

En un oficio dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, Urioste notifica "el inicio de la fase de acumulación de antecedentes" contra Morales y su exvicepresidente Alvaro García Linera "por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas y privación de libertad".

El caso fue llevado a la CIDH

La medida responde a una denuncia interpuesta por los congresistas derechistas Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio. El legislador confirmó a la AFP que se trata del caso denominado "Hotel Las Américas".

Familiares y víctimas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 concluyó que el Estado boliviano había cometido violaciones a los derechos humanos y lo remitió a la Corte Interamericana.

El parlamentario Antonio señaló que "no hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden con estas personas", sino que "fueron ejecutados extrajudicialmente".

Ese día, durante una visita oficial a Venezuela, Morales dijo a la prensa haber ordenado el operativo para detener a los extranjeros, a quienes acusó de "mercenarios", una declaración que para Antonio significa que el exmandatario "había dejado instrucciones precisas para que esto sea ejecutado".

Ni Morales ni su exvicepresidente se han pronunciado de momento.

Refugiado en su feudo cocalero del Chapare, Morales ya tiene dos órdenes de captura activas por investigaciones sobre su rol en las protestas que este año paralizaron al país por 53 días y por una acusación de presunta trata de una menor con la que el expresidente habría tenido una hija. Él niega los cargos.

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