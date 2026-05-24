Secretario de Estado de EEUU afirma que es posible un anuncio sobre la guerra en Irán este domingo

24 may. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo que en las próximas horas podría concretarse un anuncio respecto a un eventual acuerdo con Irán.

Sus declaraciones se producen luego de que, el sábado, el presidente Donald Trump asegurara que un acuerdo para poner fin al conflicto con Irán está "en gran medida negociado" y que contempla la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

"Creo que, a lo mejor, hay la posibilidad de que en las próximas horas el mundo reciba buenas noticias", señaló Rubio ante la prensa en Nueva Delhi, donde se encuentra en visita oficial.

Rubio explicó que el eventual acuerdo abordaría las preocupaciones de Washington respecto al estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio mundial de hidrocarburos y que permanece casi totalmente bloqueado por Irán como respuesta al ataque de Israel y Estados Unidos del 28 de febrero, hecho que desencadenó la guerra.

El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que el acuerdo también podría dar inicio a un "proceso que en última instancia puede llevarnos a donde el presidente quiere que estemos, y eso es un mundo que ya no tenga que temer ni preocuparse por un arma nuclear iraní".

Desde el inicio de la tregua a principios de abril, la reapertura del estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní se han mantenido como los principales obstáculos en las conversaciones entre Washington y Teherán, mediadas por Pakistán.

Estados Unidos e Israel sostienen que Irán busca desarrollar armamento nuclear mediante su programa atómico, mientras que Teherán insiste en que el enriquecimiento de uranio tiene fines exclusivamente civiles.