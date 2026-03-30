Abogada argentina acusada de injuria racial en Brasil podría ser condenada a indemnizar a las víctimas por un monto millonario

30 mar. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

Agostina Páez es una influencer y abogada de origen argentino que fue acusada de racismo en Brasil. Tiene dos meses cumpliendo arresto domiciliario y se encontraba de vacaciones en Río de Janeiro cuando fue grabada en medio de una discusión haciendo gestos racistas contra tres trabajadores de un bar.

El pasado martes enfrentó el primer juicio, donde la fiscalía redujo el pedido de condena a un solo delito, en lugar de tres, acusando a Páez por injuria racial. La sentencia podría ir desde trabajos comunitarios y una indemnización a las víctimas, hasta dos años de prisión.

El caso causó gran repercusión en la población brasileña, pues en el video que sirvió como material probatorio y que se viralizó rápidamente en redes sociales, se le ve insinuando con gestos, que los empleados del restaurante actuaban como monos.

En un principio, la fiscalía pedía 15 años de cárcel, mientras que la defensa solicitaba la posibilidad de que Páez cumpliera el proceso desde su país. La abogada de Agostina mantiene su solicitud, pero la fiscalía ahora busca que la argentina pague una indemnización de $150 mil dólares, que equivalen a más de 140 millones de pesos.

Agostina Páez antes de dar declaraciones a los medios brasileños. AFP

El juez Guilherme Schilling Pollo Duarte aún no dictó sentencia, pero decidió que se mantendrían las medidas cautelares. Se espera que en 10 o 15 días más, haya novedades al respecto.

Estrategia de la defensa

Hace dos semanas, Agostina ofreció disculpas públicas a través de sus redes sociales como parte de la estrategia de su defensa. "Un error puede marcarte, pero también puede obligarte a reflexionar. Hoy quiero pedir disculpas públicamente por mi actitud. Me equivoqué, lo reconozco y estoy asumiendo las consecuencias", escribió la abogada en el post.

Según comunicó Carla Junqueira, abogada de Agostina, el gesto influyó en la decisión del juez y quedaron conformes con la reducción de tres delitos a uno, lo que podría facilitar que su defendida cumpla el proceso legal y la eventual condena desde su país de origen.

"Entramos esperando una pena de al menos dos años, con cumplimiento efectivo en Argentina, pero la fiscal entendió que el pedido de disculpas significó que Agostina entendió lo que significa para Brasil el racismo”, dijo Junqueira.

Finalmente, uno de los recursos utilizados por Junqueira, fue la presencia del cónsul argentino Maximiliano Alaniz, quien también es abogado. Desde el Consulado, enviaron un documento al juez Pollo Duarte, donde se comprometen a velar porque el proceso penal sea cumplido y observado desde Argentina. Lo que al parecer contribuyó a los resultados de la audiencia que la defensa calificó como exitosa.

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