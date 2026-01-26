Liberan a más de 100 presos políticos en Venezuela: Familias esperan toda la noche afuera de cárceles

26 en. 2026 - 03:53 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 100 presos políticos fueron liberados en un día en Venezuela, en medio de un lento proceso de excarcelaciones bajo presiones de Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro.

La ONG Foro Penal informó el domingo a través de su cuenta de X que "hemos verificado 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela el día de hoy. Seguimos verificando otras excarcelaciones".

Más temprano, la organización dio a conocer la salida de prisión de al menos 80 detenidos por razones políticas. Mientras tanto, familiares aguardan a las afueras de los penales y pasan la noche a la intemperie con la esperanza de ver a sus seres queridos salir de los calabozos.

Organizaciones estiman en cientos los presos políticos

El gobierno interino de Delcy Rodríguez prometió un "número importante" de liberaciones en Venezuela tras la captura de Maduro el 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos, que ha dicho estar a cargo del país petrolero.

El gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre, cifra que la presidenta Rodríguez pedirá verificar al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk.

El total oficial contrasta con reportes de organizaciones. Foro Penal, por ejemplos, reporta 375 desde el mismo mes, poco más de la mitad al contar las excarcelaciones de este domingo.

Esa ONG y otras defensoras de derechos humanos estiman que cientos de opositores todavía están tras las rejas en Venezuela.

