Ocho personas fallecidas dejan dos avalanchas en Austria

17 en. 2026 - 21:46 hrs.

¿Qué pasó?

Una avalancha mató a tres esquiadores checos en el centro de Austria, informó la policía, con lo que se eleva a ocho el número de fallecidos el sábado por deslizamientos de nieve en los Alpes austriacos.

En total, 17 esquiadores han perecido en los Alpes -en Austria, Francia y Suiza- desde el fin de semana pasado, tras la caída de intensas nevadas.

Una avalancha arrastró a tres miembros de un grupo de siete esquiadores checos en el distrito de Murtal, en Estiria, sepultándolos por completo, indicó la policía en un comunicado.

"Los equipos de rescate lograron localizar y liberar parcialmente a las víctimas sepultadas (...) las tres personas fueron halladas muertas", señaló.

Más temprano el sábado, un grupo de siete esquiadores se vio sorprendido por una avalancha fuera de pista en el área de Pongau, cerca de Salzburgo, con un saldo de cuatro muertos. Una mujer que esquiaba con su marido fuera de pista perdió la vida por otro alud en la misma zona, informó la cadena ORF.

El martes, un joven de 13 años de nacionalidad checa murió en un alud en Bad Gastein, también en los Alpes austríacos, cuando esquiaba fuera de pista con otra persona, en Sportgastein (centro).

El domingo pasado, una esquiadora de 58 años murió por un alud de nieve en Weerberg, en el Tirol (oeste). Ese mismo fin de semana, seis personas murieron sepultadas por aludes en varias estaciones de esquí en los Alpes franceses.