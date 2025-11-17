Trump asegura que hablará con Maduro y no descarta envío de tropas: "Tenemos que ocuparnos de Venezuela"

17 nov. 2025 - 19:52 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que hablará con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, y no descartó la posibilidad de enviar tropas al país sudamericano.

En medio de bombardeos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico contra lanchas que, según Washington, transportan drogas, el mandatario fue interrogado por reporteros en la Oficina Oval sobre su ofensiva contra el narcotráfico.

El republicano ha incrementado drásticamente el número de fuerzas con el argumento de enfrentar a traficantes con base en varios países de Latinoamérica, incluidos Venezuela y México.

¿Qué dijo Trump sobre hablar con Maduro?

Consultado sobre Maduro, afirmó que "en algún momento, hablaré con él", aunque "no ha sido bueno para Estados Unidos", agregó.

Cuando le preguntaron si descartaba el envío de tropas estadounidenses a Venezuela, Trump respondió que "no, no lo descarto; no descarto nada".

"Tenemos que ocuparnos de Venezuela", sostuvo el mandatario. "Han enviado a cientos de miles de personas de sus prisiones a nuestro país", aseveró.

Ataques de EEUU suman al menos 83 muertos

Las declaraciones de Trump se producen en medio de tensiones por su despliegue militar. Venezuela ve la operación como un paso para derrocar a Maduro, acusado por Washington de liderar una organización "terrorista" dedicada al tráfico de drogas, lo que el líder chavista niega.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico incluye un grupo compuesto por portaviones, buques de guerra y aviones furtivos. Estados Unidos ha acumulado una veintena de ataques a embarcaciones en la zona, con al menos 83 víctimas mortales.

Todo sobre Estados Unidos