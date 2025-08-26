Trump aumenta flota cerca de Venezuela: Se sumarán un crucero lanzamisiles y un submarino de propulsión nuclear

26 ag. 2025 - 16:18 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentará su flota marítima en el Caribe para combatir el tráfico de drogas, informó una fuente estadounidense el martes, una semana después de enviar barcos de guerra cerca de las costas de Venezuela.

Crucero lanzamisiles y submarino de ataque rápido de propulsión nuclear

Un crucero lanzamisiles, el USS Erie, y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Newport News, llegarán a la región la próxima semana, según declaró a la agencia AFP una fuente cercana al asunto, bajo condición de anonimato.

El despliegue se produce después de que Trump enviara la semana pasada tres buques de guerra cerca de las costas venezolanas como parte de los esfuerzos para frenar el narcotráfico por parte de lo que su administración denomina "grupos narcoterroristas".

La recompensa de Trump para arrestar a Maduro

El gobierno de Trump aumentó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por "información que conduzca al arresto" del Presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense de vínculos con el narcotráfico.

Maduro respondió afirmando que movilizaría a 4,5 millones de efectivos de la milicia, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada conformado por civiles, para contrarrestar las "amenazas" de Washington.

