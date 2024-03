Creyó haber enamorado a famoso actor chino pero era una estafa: "Estaba dispuesta a irme con él y dejar a mi familia"

05 mar. 2024 - 12:45 hrs.

Más de una explicación tuvo o tendrá que dar una mujer de Galicia, España, que estuvo dispuesta a dejar a su familia tras enamorarse de un reconocido actor chino, con quien tuvo interacciones a través de redes sociales. Pero todo terminó siendo una mentira.

La historia comenzó cuando la mujer, que prefirió tener bajo reserva su nombre, vio 'Till the end of the moon', una película de origen chino, protagonizada por Luo Yunxi, el actor en cuestión.

El curioso mensaje

Tras ver la puesta en escena del artista, se mostró satisfecha por el rol que este jugó en la producción y optó por seguirlo en Instagram.

Hasta ahí todo bien, pero un mes después de seguirlo en esa plataforma recibió un curioso mensaje que provenía, aparentemente, del mismísimo actor.

"Hola, muchas gracias por tu apoyo en mi carrera, es genial saber que tengo una fan tan devota. Lo aprecio mucho", decía el mensaje acompañado de un emoji de corazón.

En su propia defensa, la mujer le declaró al medio La Voz de Galicia que la cuenta desde la que recibió ese escrito era muy parecida a la original. "La misma foto de perfil, los mismos seguidores, el mismo nombre. Todo era tal cual", aseguró.

Luo Yunxi

A pesar de todo, mostró cierta desconfianza por lo que estaba sucediendo, pero fue la misma cuenta que se adelantó con un discurso para hacer parecer todo más verosímil.

"Es más, él mismo lo justificó todo, incluso antes de preguntarle. Me explicó que de vez en cuando revisan los nuevos seguidores para prestarles un poco más de atención. Además, me dice abiertamente que han estado notando que en algunos países les habían hackeado algunas cuentas haciéndose pasar por él y que por eso intentaba tener un trato más cercano".

De ahí en más, las interacciones entre ambas partes empezaron a ser cada vez más habituales. De hecho, llegó el punto en que dejaron de mantener contacto por Instagram y se mudaron a Line, una aplicación de mensajería instantánea, similar al propio WhatsApp.

Con unas conversaciones cada vez más personales, desde el otro lado llegó una propuesta osada. "Me preguntó si querría irme a China a conocerlo y la verdad es que la respuesta fue sí. Estaba dispuesta a irme a China con él y dejar a mi familia, a mi marido y a mis hijos", relató la víctima, quien además agregó que constantemente le pedían fotos, a lo que siempre se negó.

El momento en que descubrió la mentira

Sin embargo, hubo un momento de inflexión que la ayudó a darse cuenta de lo que realmente estaba pasando. "Me contó que se iba a un lugar de viaje, pero, casualmente en una cuenta oficial de fans, vi que el actor real estaba en otro lugar. Ahí comencé a atar cabos", detalló.

Así, decidió derechamente encarar a la persona que solo se limitó a bloquearla y no volver a aparecer, al menos con esa identidad.

Eso sí, jamás se le pidió a cambio dinero o algo por el estilo. De todas maneras, la víctima hizo hincapié en que "hablábamos mucho de viajes, de vuelos, me preguntaba cuánto cobrábamos en España... Yo creo que quería engatusarme hasta tal punto que llegara a darle dinero o convencerme para enviarle fotos comprometidas con las que poder chantajearme".

A la hora de reflexionar sobre lo que fue todo este episodio confesó que "lo sigo pasando mal, me enamoré de una persona que no existe. He llorado y sigo llorando un montón. Yo misma pienso que estoy loca, pero es que es así. Sé que lo que viví no es real, pero para mí lo era".

Ha intentado contactarse con el actor real

De la misma manera, transparentó que ha intentado establecer contacto con el verdadero Luo Yunxi y su equipo para advertirles de la situación para que se puedan tomar cartas en el asunto y así evitar que otras personas puedan caer en escenarios similares.

"Hay una organización, o como se le quiera llamar, de estafa, que a través de la imagen de este actor, tratan de engañar a mujeres", dice con rabia.

"Más de una ha caído y sé que han llegado a darle dinero. He hablado hasta con un club de fans de Brasil y me han dicho que han tenido casos mucho peores que el mío", dijo.

Por último, expresó que "creo que ellos, en este caso las personas famosas de las que se utiliza la imagen, deberían hacer algo. Explicar y denunciar públicamente lo que está pasando para poner en alerta a sus fans".

