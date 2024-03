Carnicero argentino se negó a subir los precios a sus clientes por la inflación y ahora deberá cerrar: "Esto me superó"

04 mar. 2024 - 18:15 hrs.

Desde hace años, el efecto inflacionario que atraviesa Argentina ha generado una serie de coletazos en sus habitantes. Mayores índices de pobreza y la devaluación de la moneda trasandina son algunas de las consecuencias más constatables.

Es por eso que no es de extrañar que muchas personas se vean desempleadas y que algunos emprendedores deban cerrar sus cortinas al no poder fructiferar con sus negocios.

Pero por muy común que sean casos como esos, hay una historia en particular al otro lado de la cordillera que ha llamado la atención de los medios.

No quiso subir los precios a sus clientes y ahora debe cerrar su negocio

Se trata del caso de un carnicero que se negó a subir los precios de sus productos, aun cuando él se veía afectado por la inflación.

En todo caso, meses atrás en una entrevista que le había hecho el medio local TN, Sergio, el comerciante en cuestión, había declarado, para justificar la decisión de no afectar los precios de su negocio, que "me da pena que venga un jubilado a sacar sus monedas para pagar un churrasco por $800" (poco más de 900 pesos chilenos).

Sergio, el carnicero / Captura: Eltrece

Sin embargo, la situación se volvió insostenible para él y no le quedó otra que dejar de funcionar. "La realidad es bastante cruda. En lo personal me rindo. La gente que me conoce sabe que soy un guerrero, pero la verdad que esto me superó, me siento angustiado por el hecho de haber fracasado”, se lamentó.

"La inflación hace que no tenga clientes, me comió la ganancia, el almacén está vacío prácticamente. Es insostenible. Soy un luchador nato junto con mi señora, pero no puedo", agregó.

“No le quiero echar la culpa a nadie, simplemente es algo insostenible, no se puede pagar la carne, no se puede pagar una bebida, no se puede pagar nada. La inflación me comió y ya no tengo fuerzas para salir adelante. La angustia que siento es porque yo pensé que iba a poder igual, pero en términos de boxeo me siento como un peso pluma peleando con un peso pesado, es imposible", reflexionó.

