"Es una sorpresa que esté viva": Hija de Camilo Sesto luce irreconocible y preocupa por su estado de salud

03 may. 2024 - 19:05 hrs.

Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto, comenzó un procedimiento de transición de género hace cerca de un año y ahora se identifica con el nombre de Sheila Devil.

Luego de que el cantante muriera en 2019, su hija, de actuales 40 años, ha dado que hablar en diversas oportunidades debido a las apariciones que realiza en redes sociales.

En esta oportunidad, Sheila realizó un live en donde apareció con sus dientes dañados y hablando incoherencias, lo que preocupó a sus seguidores.

"Hola. Escuchen. Miren, sí yo soy la hija, la mujer, la hija de Camilo Sesto, ¿ok? Debes tener mucho cuidado (…) y si crees que no es así, si eres gracioso, eres un chiste", señaló en el video que fue rescatado por una usuaria de TikTok.

Captura video Sheila Devil (TikTok)

"Para mí es una sorpresa que esté vivo"

Lourdes Ornelas, la madre de Sheila, mostró gran preocupación por el actual estado de su hija, quien se enfrenta a problemas de adicciones.

En el programa Ventaneando, Ornelas explicó que lleva una lucha para lograr que su hija deje las sustancias ilícitas, sin embargo, está rodeada de amistades de le suministran drogas.

"Por eso Camilo no levanta la cabeza, ¿por qué? Porque él le suministra la droga y no lo deja sin droga. Le dije 'cuidado', yo no voy a dejar que tú acabes con mi hijo, porque lo que más me preocupa es su salud", explicó.

La madre también fue sincera al aclarar que "cada día para mí es una sorpresa saber que está vivo, si está bien".

