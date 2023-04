"Dios, que alguien le ayude": Hijo de Camilo Sesto preocupa a sus seguidores tras nueva publicación en redes

25 abr. 2023 - 11:00 hrs.

Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto, reapareció en redes sociales con una publicación que preocupó a sus fans.

El intérprete de "Perdóname" falleció en septiembre de 2019 y desde ese momento que su hijo, de actuales 39 años, ha pasado por diversos episodios de adicciones.

"Camilín" recientemente reapareció en sus redes sociales con fotografías que preocuparon a sus fans debido a su aspecto. "Aquí en la casa del rey", indicó en las imágenes, donde aparece con una peluca.

Las imágenes se llenaron de comentarios de los fanáticos de Blanes, quienes pidieron ayuda para él.

Pese a que las fotografías fueron borradas, el perfil de Instagram @lalenguateve alcanzó a recoger algunos de los comentarios que recibió "Camilín".

"Dios, que alguien le ayude. Él lo tiene todo y no se da cuenta, necesita personas que lo ayuden", "ánimo mi niño, cuídate, ve a una especialista que a tu papá le gustaría verte bien. No eres el único", "no puede ser" y "siento tu dolor Camilo, llevo haciéndolo desde que volviste a España... pero no se puede ayudar a quien no quiere dar un solo paso... mi pobre niño herido".

