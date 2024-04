Renunció a su "trabajo tóxico" y realizó baile frente a su jefe para celebrar

26 abr. 2024 - 16:25 hrs.

Un último día de trabajo completamente ajeno a lo tradicional fue el protagonizado por Aniket Randhir en la ciudad de Pune, en la India.

La historia fue registrada por Anish Bhagat, quien utilizó sus redes sociales para compartir la broma que le realizó el trabajador a su jefe, luego de haber renunciado.

"Creo que muchos de ustedes van a verse reflejados con esto. La cultura laboral tóxica es tan prominente estos días. La falta de respeto y derechos es bastante común. Aniket está listo para comenzar con su siguiente paso. Espero que esta historia inspire a la gente", señaló.

Bailó frente a su jefe para celebrar

En vez de optar por una despedida tradicional, Aniket planeó celebrar su renuncia fuera de la oficina. Para eso llamó a su profesor y a sus compañeros dhol, un tambor utilizado en la india, con el fin de llevar a cabo una performance.

"He estado trabajando durante 3 años. El salario ha aumentado un maní. El jefe no me respeta en absoluto", contó Aniket.

Fue por eso que en su último día, y cuando dejaba la oficina, decidió realizar una molesta acción hacia su jefe. Apostados afuera de la oficina, Aniket esperó que saliera su jefe, le dio la mano y le dijo: "Lo siento, señor, adiós".

En ese momento, tanto él como sus amigos comenzaron a bailar al ritmo del dhol, mientras el jefe, con evidente enojo, permanecía inmóvil en la puerta del edificio esperando poder salir de ahí.

Bailó frente a su jefe tras renunciar (Captura Instagram)

Ya enfurecido, el ejecutivo pidió que pararan de grabar e incluso empujó a uno de los músicos.

Finalmente, y ya lejos de la oficina, los amigos de Aniket le tenían planeada una fiesta sorpresa para celebrar que había dejado ese trabajo.

Revisa el video