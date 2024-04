Fue por años al médico pero nunca le detectaron cáncer: Ahora le dijeron que su enfermedad es terminal

23 abr. 2024 - 13:45 hrs.

Anne Shaw es una mujer británica de 68 años que denunció a un hospital de ese país porque después de años de atenderse allí no fueron capaces de detectarle un cáncer que ahora es terminal.

La paciente acusó a los jefes del centro médico perteneciente al Servicio Nacional de Salud de Reino Unido de ser “insensibles” y “carecer de decencia”.

La mujer cuyo cáncer no fue detectado

De acuerdo a The Daily Mail, Anne Shaw desarrolló un cáncer terminal después de que los médicos no detectaran un tumor ovárico del tamaño de una pelota de golf claramente visible en una exploración rutinaria en 2019.

Pixabay/Referencial

Sumado a eso, los profesionales de la salud también desestimaron sus preocupaciones durante dos años, mismo tiempo en que el cáncer se extendía.

En otoño de 2021 le diagnosticaron la enfermedad, pero ya estaba tan avanzada que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica de urgencia, donde le extirparon grandes secciones del intestino y terminó con una hernia producto de una complicación posquirúrgica.

A pesar de esos esfuerzos, ya era demasiado tarde para eliminar el cáncer y le dieron un diagnóstico terminal. Ahora, vive con un estoma (abertura artificial en el cuerpo para permitir el paso de orina y heces) y la hernia, consume una dieta muy restrictiva y se suele sentir muy cansada.

“Me han quitado la posibilidad de mirar adelante”

“Lo único que quiero es sentarme con alguien y tomar una taza de té y charlar sobre todo esto, pero el hecho de que la Fundación aún no se haya puesto en contacto dice mucho. Es cruel. Me enfada que piensen que no tienen la responsabilidad de aprender de otras personas y poner en práctica esas lecciones”, dijo Anne.

“Me condenaron a muerte y no han tenido la decencia de presentarse y decir: “Vale, ¿qué podemos hacer para que tu vida sea un poco más fácil? Llevo una vida que no se parece en nada a la que mi marido y yo esperábamos para nuestra jubilación”, continuó.

“Salir a comer y cocinar juntos era una parte importante de nuestra relación, pero ahora ya no tiene sentido porque apenas puedo comer nada y estoy cansada todo el tiempo. Me estoy muriendo y tengo un estoma porque no tomaron las medidas adecuadas en el momento oportuno”, aseveró al medio británico.

“Me han quitado la posibilidad de mirar hacia delante y planificar mi vida. Tengo que tomarme las semanas como vienen. Me han quitado tanto y ni siquiera tienen la decencia de hablar conmigo sobre ello”, cerró.