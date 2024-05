Aída Nízar: ¿Cuántos años tiene y qué hace hoy la recordada exparticipante de "Resistiré"?

03 may. 2024 - 18:15 hrs.

Uno de los realities más recordados que se han emitido por las pantallas de Mega es "Resistiré", ya que su formato implicaba que los participantes tuvieran que sobrevivir en condiciones extremas, sin comida ni comodidades.

En total, fueron 24 competidores, entre famosos y desconocidos de diferentes nacionalidades, quienes fueron parte del programa. Una de las figuras femeninas más populares era, sin dudas, Aída Nízar, y es que en su estadía protagonizó numerosas polémicas.

La española se enfrentó con varios de sus compañeros, incluso uno de ellos, Dino Inostroza, llegó a agredirla físicamente dándole un cabezazo, lo que ocasionó su expulsión inmediata del encierro.

¿Quién es Aída Nízar?

Aída Nízar Delgado nació Valladolid, España, el 12 de mayo de 1975, por lo tanto, hoy tiene 48 años. Tras ingresar a estudiar Derecho, se dio cuenta de que su verdadera vocación estaba en las Comunicaciones, por lo que comenzó a trabajar como locutora.

En 2003 participó en la quinta temporada de la edición española de "Gran Hermano". Si bien fue la primera eliminada, su fuerte carácter y su capacidad de crear conflictos hizo que ganara reconocimiento, lo que le permitió colaborar con diversos programas.

En 2011 volvió a los realities de la mano de "Supervivientes" y, seis años más tarde, estuvo en "Gran Hermano VIP 5". En 2018, poco antes de sumarse a "Resistiré", fue parte de "Grande Fratello Vip", en Italia.

¿A qué se dedica actualmente?

En la actualidad, Aída se encuentra alejada de las pantallas y es que su relación con la cadena televisiva en la que trabajaba se quebró, así lo dejó ver en varias entrevistas. "No me veis en Telecinco porque no me pagan lo que merezco", explicó al diario Última Hora.

A pesar de este cambio, sigue siendo una celebridad y en redes sociales deja ver que lleva una vida de lujos y viajes. La exchica reality siempre se ha mostrado positiva y su lema es "adorar la vida".

Las últimas veces en que Nízar ha acaparado titulares guardan relación con las denuncias que ha hecho para que haya mayor transparencia en la gestión de urbanizaciones privadas, como la de Cabopino en Marbella, donde ella reside. Su trabajo no ha sido en vano, pues consiguió que el exalcalde Ángel Nizar fuese investigado.

