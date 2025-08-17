Bolivia cambia de rumbo tras 20 años: Dos candidatos de derecha disputarán balotaje presidencial en octubre

17 ag. 2025 - 22:51 hrs.

¿Qué pasó?

Dos candidatos de derecha, el senador Rodrigo Paz y el expresidente Jorge Quiroga, disputarán la presidencia de Bolivia en una votación el 19 de octubre, tras obtener las mayores votaciones en la elección de este domingo, según un conteo preliminar de la autoridad electoral.

Paz, de 57 años y cuyo sorpresivo primer lugar no fue anticipado hace una semana por las encuestas, alcanza un 32,1% de los votos con el 92% de las actas electorales computadas. Quiroga (65), obtiene un 26,8%, según los datos publicados por el Tribunal Supremo Electoral en su página web.

Después de 20 años en el poder, la izquierda impulsada primero por Evo Morales y luego por el presidente Luis Arce dejará el poder en noviembre.

Noticia en desarrollo...