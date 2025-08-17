¿Regresará la derecha tras 20 años?: Lo que debes saber sobre las elecciones presidenciales en Bolivia este domingo

17 ag. 2025 - 03:15 hrs.

¿Qué pasó?

Los bolivianos, hartos de la crisis económica, buscan un cambio de rumbo en las elecciones generales de este domingo, con la derecha como favorita para poner fin a dos décadas de gobiernos de izquierda que inició Evo Morales.

Un país desabastecido de dólares y combustibles y con una inflación interanual de casi el 25%, la mayor en 17 años, va a las urnas dispuesto a castigar al Movimiento Al Socialismo (MAS), que ha gobernado desde 2006, primero con Morales y luego con Luis Arce, hoy adversarios.

El millonario Samuel Doria Medina, de 66 años, y el expresidente Jorge Tuto Quiroga (65) parten con holgada ventaja entre los ocho aspirantes.

Prácticamente empatados en las encuestas, ambos disputarían una segunda vuelta el 19 de octubre en un inédito duelo de derechas. El oficialista Eduardo del Castillo y el izquierdista y jefe del Senado, Andrónico Rodríguez, marchan rezagados.

"No hay gasolina, no hay diésel y tampoco gas"

El cambio parece inminente ante la difícil situación económica que la mayoría achaca al gobierno de Arce. Otrora rico productor de gas, y con importantes recursos de litio por explotar, casi agotó sus reservas en dólares en los onerosos subsidios a los combustibles que llegan a los 11,3 millones de bolivianos.

"La gente se ha cansado, yo veo mal (la situación): no hay gasolina, no hay diésel y tampoco gas" de uso doméstico, señala a la AFP Saturnina Sahuira, una vendedora ambulante de 47 años de La Paz. Acompañada de sus cinco hijos, esta indígena aimara le fue fiel al MAS por años. Ahora retrata el desencanto incluso del sector más favorecido con sus políticas asistencialistas, pues votará por un cambio, sin revelar cuál.

Miguel Ángel Miranda, un estudiante de 21 años, cree que después de dos décadas la gente se dio cuenta de que el socialismo "no funcionó". "Va a costar un poco adaptarse a un nuevo modelo político", comenta. Pero como él, muchos creen que es inevitable.

Además de presidente y vicepresidente, 7,9 millones de bolivianos están llamados a votar de manera obligatoria por un nuevo Congreso.

