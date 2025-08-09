Donald Trump ordena al ejército combatir a los cárteles latinoamericanos

09 ag. 2025 - 09:05 hrs.

¿Qué pasó?

"Queremos proteger nuestro país", dijo el viernes el presidente Donald Trump quien, según medios estadounidenses, ordenó a las fuerzas armadas combatir los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones "terroristas" globales.

El presidente republicano libra una guerra contra los cárteles desde que regresó al poder en enero, sobre todo para intentar frenar el tráfico de fentanilo, un opioide sintético.

En febrero designó como organizaciones "terroristas globales" a ocho grupos del crimen organizado de América Latina, incluido el mexicano Cártel de Sinaloa, el venezolano Tren de Aragua y la pandilla MS-13. En julio añadió a la lista el Cártel de los Soles, liderado, según Washington, por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Decreto presuntamente firmado en secreto

"Latinoamérica tiene muchos cárteles, tienen mucho tráfico de drogas, así que, ya saben, queremos proteger nuestro país. Tenemos que protegerlo", declaró Trump a una periodista que le preguntó en la Casa Blanca si cree que vale la pena enviar a militares a combatir los cárteles de la droga latinoamericanos.

"Amamos a este país como ellos aman a sus países. Tenemos que protegerlo", afirmó el presidente durante un acto con los dirigentes de Azerbaiyán y Armenia. "Estamos jugando un partido difícil, pero pronto tendremos más que decir al respecto", añadió, sin entrar en detalles.

Varios medios estadounidenses aseguran que Trump ha firmado en secreto un decreto para implicar al ejército en la lucha.

El New York Times, citando a fuentes anónimas, asegura que el presidente ha ordenado al Pentágono que comience a usar la fuerza militar contra los cárteles designados como organizaciones terroristas.

El Wall Street Journal, que cita a un funcionario cuya identidad tampoco revela, sostiene que por el momento Trump se ha limitado a pedir al Departamento de Defensa que prepare opciones.

Una de ellas consistiría en usar fuerzas especiales y unidades de inteligencia, aunque cualquier operación se coordinaría con los países involucrados, añade este periódico.

A finales de febrero, la Casa Blanca amenazó con "abrir las puertas del infierno" contra los cárteles para garantizar la seguridad en la frontera con México, pero este país descarta una invasión.

