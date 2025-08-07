EEUU duplica a 50 millones de dólares la recompensa por la detención de Nicolás Maduro

07 ag. 2025 - 22:47 hrs.

¿Qué pasó?

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, duplicó este jueves a 50 millones de dólares la recompensa por "información que conduzca al arresto" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusan de corrupción y de colaborar con el narcotráfico.

"No escapará"

El Ejecutivo acusa al mandatario latinoamericano de colaborar con organizaciones de narcotráfico y de haber "estrangulado la democracia". "Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional", acusó la fiscal general Pam Bondi en un vídeo en su cuenta de X.

Cabe recordar que la administración del expresidente demócrata Joe Biden había subido a 25 millones de dólares la cantidad ofrecida por el líder chavista. Tanto ese gobierno como el actual reconocieron como "presidente legítimo" de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia.

La fiscal informó que el Departamento de Justicia "ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y más", y agregó que bajo el liderazgo de Trump "Maduro no escapará de la justicia y responderá por sus atroces crímenes".

"El régimen de terror de Maduro continúa", añadió Bondi sobre el líder chavista, cuya reelección desde 2018 es considerada fraudulenta por Washington. La secretaría de Justicia dio un número de teléfono y pidió información "para llevar a este criminal ante la justicia".

Venezuela tachó de "patética" y "ridícula" la nueva recompensa de EEUU

"La patética 'recompensa' de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto", declaró el canciller venezolano Yván Gil en un mensaje en Telegram.

"Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política", aseguró.

Vínculos entre Maduro y organizaciones de narcotráfico

La fiscal Bondi acusa al mandatario venezolano de utilizar "organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, (el cartel de) Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia" en Estados Unidos.

Hasta la fecha, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) "ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, con casi siete toneladas vinculadas" al propio líder chavista, precisa Bondi.

Todo sobre Nicolás Maduro